Как сэкономить на поездке в Израиль: личный опыт

Редактор “Рамблера” поехала в один из самых дорогих туристических городов мира — Тель-Авив и выяснила, как можно сэкономить на поездке в Израиль. Туристам в этой стране бывает очень непросто из-за высоких цен практически на все — начиная от жилья и заканчивая обедом в уличной забегаловке.

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“Рамблер” на личном опыте рассказывает, как сэкономить на поездке в Израиль.

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Авиабилеты

Сейчас есть три способа долететь до Тель-Авива. Стоит отметить, что добираться до страны из России можно исключительно воздушным транспортом. Существуют смельчаки, которые ездили в Израиль на машине, но даже они не советуют повторять этот трюк. Поэтому у простых туристов остается несколько вариантов.

Вариант 1. Самый дорогой, но самый быстрый и комфортный. Из московского аэропорта Домодедово летает израильская авиакомпания ElAl. Она совершает прямые рейсы до Тель-Авива, длительность которых варьируется от 4,5 до 6 часов.

Вариант 2. Дешевле, дольше и менее комфортно. Также перелеты совершает российская авиакомпания Red Wings. Она летает из аэропорта Жуковский, и не стоит пугаться рейса длиной в 8 часов. Дело в том, что авиакомпания совершает полеты на самолете Sukhoi Superjet 100, которому нужна дозаправка для дальних перелетов. Поэтому борт садится в аэропорте Минеральных вод на дозаправку.

Вариант 3. Самый дешевый, долгий, комфорт зависит от вас. Пересадка в одном из турецких аэропортов: Стамбул или Анталья. По стоимости будет точно так же, как и на рейсе Red Wings, но вы сможете выйти из самолета и размяться. Здесь есть другой минус – рейсы стыковочные, но вам все равно приходится выходить из транзитной зоны, поэтому будьте готовы побегать.

Жилье

Даже не пытайтесь забронировать что-то в отелях Израиля. Ценник за неделю проживания с завтраком на одного будет начинаться от 100 тысяч рублей. Гораздо выгоднее арендовать квартиру, комнату или койко-место в хостеле. Все зависит от вашего бюджета и ожидаемого уровня комфорта.

В Израиле действительно развиты хостелы, там довольно комфортно и много дружелюбных людей. Однако если вы не готовы делить комнату, то стоит рассмотреть квартиры.

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В стране очень распространены саблеты, по-русски это называется субарендой. Здесь живет очень много приезжих, не имеющих своей недвижимости. Поэтому, когда они уезжают на отдых или в родную страну, чтобы не терять деньги за аренду, они сдают квартиру туристам. Как правило группы с объявлениями можно найти в социальных сетях. Будьте готовы к тому, что хозяин может оставить вам свое домашнее животное и объясняться вы будете с ним только на английском.

Если вы все-таки решили арендовать квартиру через сервис бронирования, то стоит обратить внимание на несколько факторов. Первое — прочитайте отзывы о чистоте квартиры. Нередко в израильских домах водятся тараканы, мошки и прочая живность, которую притягивает грязь. Второе — обратите внимание на этаж, где расположена квартира. Чем ниже этаж, тем сильнее влажность и ниже температура в квартире. Третье — гораздо выгоднее арендовать квартиру, где есть мини-кухня с чайником и небольшой электрической плитой. Так вы сэкономите на еде.

Транспорт

В Израиле очень развит общественный транспорт, поэтому не стоит тратить деньги на такси. Купите себе проездную карту (она называется “Рав-Кав”) и осваивайте автобусы и электрички. Пополнять карту можно наличными в специальных точках, которые можно посмотреть на сайте или приложении компании, выпускающей карты.

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Можно оформлять проездные на день, если вы собираетесь поехать в другой город. Это будет сильно выгоднее, но также нужно исходить из расстояния, которое вы собираетесь преодолеть.

Еда

Первое время вы будете переводить цены в Израиле в рубли и каждый раз будете удивляться тому, как хлеб в магазине может стоить 10 шекелей (около 200 рублей). Дешевле всего готовить дома, но для этого вам всегда нужно находиться недалеко от вашего места жилья, а также иметь необходимый запас продуктов. Можно готовить заранее и брать еду с собой на весь день — это самый экономный вариант.

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