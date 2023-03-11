Аквапарки по всему миру продолжают соревноваться размахом территории, количеством аттракционов и горок, их необычностью и экстремальностью.

Одна из таких горок находится в Объединенных Арабских Эмиратах, в городе Дубаи. Весь аквапарк там, конечно, поражает своей красотой и продуманностью деталей, но есть аттракцион, который особенно запоминается посетителям – водная горка, которая проходит сквозь бассейн с живыми акулами.

Пользователь социальной сети TikTok с ником @krasota__zemli подробно рассказал об этом аттракционе и даже показал сам процесс "полета" с этой горки в опубликованном на своей странице видеоролике.

Если вы планируете поездку в Дубаи, обязательно загляните в местный аквапарк – там вы гарантированно получите массу ярких впечатлений.

Подробности о самом пугающем водном аттракционе смотрите в видео.