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1 час назад

Как выглядит самый пугающий водный аттракцион: видео

Мира Маркина

Аквапарки по всему миру продолжают соревноваться размахом территории, количеством аттракционов и горок, их необычностью и экстремальностью.

Одна из таких горок находится в Объединенных Арабских Эмиратах, в городе Дубаи. Весь аквапарк там, конечно, поражает своей красотой и продуманностью деталей, но есть аттракцион, который особенно запоминается посетителям – водная горка, которая проходит сквозь бассейн с живыми акулами.

Пользователь социальной сети TikTok с ником @krasota__zemli подробно рассказал об этом аттракционе и даже показал сам процесс "полета" с этой горки в опубликованном на своей странице видеоролике.

Если вы планируете поездку в Дубаи, обязательно загляните в местный аквапарк – там вы гарантированно получите массу ярких впечатлений.

Чем удивит необычный зоопарк в Дубае: видео

Подробности о самом пугающем водном аттракционе смотрите в видео.

Ранее "Рамблер" показывал, что вам нужно знать о метро в Дубае.

Заграница,Видео,
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