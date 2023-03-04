В ОАЭ существую штрафы за действия, которые некоторым иностранцам кажутся абсолютно нормальными или безобидными.

Однако несоблюдение местных законов может повлечь за собой тяжелые последствия.

Строгие ограничения также касаются соблюдения местных правил дорожного движения, которые могут отличаться от привычных. Конечно, в Дубае могут сделать исключение для туристов, но все же рисковать не стоит.

Блогер @Nastateful рассказала, с какими правилами стоит ознакомиться перед тем как садиться за руль в Объединенных Арабских Эмиратах.

Например, на дорогах ОАЭ не разрешено ехать быстрее или медленнее, чем указано на дорожных знаках. За медленное вождение водитель тоже может получить штраф в размере 100 долларов.

Подробнее об остальных особенностях дорожного движения в Дубае, смотрите в видео.