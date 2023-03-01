В странах Юго-Восточной Азии широко распространены Sleeping Bus, или слип басы, – ночные спальные автобусы, которые курсируют между городами. Такой вариант транспорта очень удобен, поскольку позволяет не тратить световой день на дорогу.

Азиатские ночные автобусы для многих европейцев остаются экзотическим способом передвижения. В таких автобусах вместо сидений расположены спальные места, как в вагоне поезда, только размещаются они вдоль салона. Зайти в слип бас можно только босиком.

Блогер @Kaskinyashki рассказал и показал, как устроен спальный автобус и какие правила должны соблюдать пассажиры. Подробнее об этом смотрите в видео.