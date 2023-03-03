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59 минут назад

Сколько стоят экзотические фрукты в Таиланде: видео

Мария Каткова

Таиланд славится своим морем и бюджетным отдыхом в холодное время года. Однако многие туристы едут в эту страну еще и для того, чтобы насладиться местной кухней. Он включает в себя не только острые и пряные блюда, но и экзотические фрукты.

Перед тем, как ехать в Таиланд, стоит рассчитать бюджет, который вы можете потратить во время поездки. В Таиланде расплачиваются валютой бат. Один тайский бат по текущему курсу равен два рубля. Из этого курса стоит подбирать ваш бюджет.

От каких блюд лучше отказаться в Таиланде

Блогер @adylka в своем TikTok рассказал о том, сколько стоят экзотические фрукты на местных рынках. А также дал совет туристам, которые хотят привести домой съедобные сувениры. Стоит помнить, что в самолете можно провозить все фрукты в пределах нормы багажа, но исключением может быть дуриан.

Ранее сообщалось, что в АТОР раскрыли способ сэкономить на туре в Таиланд.

Заграница,Видео,
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