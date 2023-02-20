В АТОР раскрыли способ сэкономить на туре в Таиланд

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали сезон, когда выгоднее всего отдыхать в Таиланде.

Стоимость путешествия в зимние месяцы для двоих держалась на уровне двухсот тысяч рублей. Но весной ситуация изменится, сообщили в организации. Например, уже сейчас компания Anex Tour предлагает туры с перелетом и проживанием в Паттайю за 148,4 тысячи рублей. Туроператор Space Travel организует аналогичный отпуск за 152,2 тысячи рублей (цена указана для двоих).

Уже в апреле цена снизится еще немного. Так в Space Travel предлагают недельные туры от 134,9 тысячи рублей, в «Паксе» – от 145,5, в Fun&Sun — от 154,4.