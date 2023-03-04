Не каждому человеку в принципе приятна идея общественной сауны или бани, а в Южной Корее на это, судя по всему, совсем иные взгляды, как можно понять из ролика, который "Рамблер" нашел в социальной сети TikTok.

Пользовательница с ником @nikitina.mg, которая уже довольно долгое время проживает в Южной Корее и регулярно знакомит своих подписчиков с тонкостями культуры и быта корейцев, показала, чем местные сауны могут поразить русских туристов.

Например, в банном комплексе вам выдадут одежду для парилки, предоставят все необходимые средства для ухода за кожей и даже расчески, и все это является общественным. Конечно, одежду до и после вас постирают, а расчески хранятся в специальных стерилизаторах, но, согласитесь, не совсем привычно?

Подробнее об особенностях смотрите в видео.