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3 часа назад

Чем поражают корейские сауны: видео

Мира Маркина

Не каждому человеку в принципе приятна идея общественной сауны или бани, а в Южной Корее на это, судя по всему, совсем иные взгляды, как можно понять из ролика, который "Рамблер" нашел в социальной сети TikTok.

Пользовательница с ником @nikitina.mg, которая уже довольно долгое время проживает в Южной Корее и регулярно знакомит своих подписчиков с тонкостями культуры и быта корейцев, показала, чем местные сауны могут поразить русских туристов.

Например, в банном комплексе вам выдадут одежду для парилки, предоставят все необходимые средства для ухода за кожей и даже расчески, и все это является общественным. Конечно, одежду до и после вас постирают, а расчески хранятся в специальных стерилизаторах, но, согласитесь, не совсем привычно?

Безлимитная еда и не только: чем поражает Южная Корея туристов

Подробнее об особенностях смотрите в видео.

Ранее "Рамблер" рассказывал о трех вещах, которые нельзя делать в Таиланде.

Заграница,Видео,
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