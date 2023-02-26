В каждой стране мира бытуют свои привычки, традиции, национальные особенности. Это четко прослеживается и в обустройстве квартир. Россияне, например, привыкли к небольшим кухням, длинным коридорам, раздельным санузлам, большим шкафам-стенкам и сервантам с посудой.

А вот как устроены квартиры в других государствах? Смотрите видео о том, чем отличаются российские квартиры от португальских. Оказывается, в живописной стране быт устроен совсем по другому. Живущая в Португалии блогер @where_is_lera показала в своем TikTok-аккаунте, какие различия бросились ей в глаза.