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3 часа назад

Чем квартиры в Португалии отличаются от российских: видео

Диана Товсепова

В каждой стране мира бытуют свои привычки, традиции, национальные особенности. Это четко прослеживается и в обустройстве квартир. Россияне, например, привыкли к небольшим кухням, длинным коридорам, раздельным санузлам, большим шкафам-стенкам и сервантам с посудой.

А вот как устроены квартиры в других государствах? Смотрите видео о том, чем отличаются российские квартиры от португальских. Оказывается, в живописной стране быт устроен совсем по другому. Живущая в Португалии блогер @where_is_lera показала в своем TikTok-аккаунте, какие различия бросились ей в глаза.

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