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2 часа назад

Что делать, если вы потеряли документы в Турции: видео

Мира Маркина

Потерять документы на отдыхе за границей — неприятная ситуация, которая может доставить много проблем. Однако произойти подобное может с каждым.

Живущий в Турции блогер @rashadturkey_ подробно объяснил в своем TikTok-аккаунте, что делать, если вы потеряли паспорт или Ikamet — вид на жительство иностранца, который позволяет ему легально находиться в стране в течение определенного периода времени.

Так, россиянам необходимо получить справку об утере заграничного паспорта из полиции. Если у туриста есть второе удостоверение личности, внутреннее, по нему можно получить справку и улететь домой.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее.

Как на отдых в Турции повлияет землетрясение

Ранее мы показывали ролик о том, к чему сложно привыкнуть россиянам в Турции.

Заграница,Видео,
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