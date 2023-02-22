Потерять документы на отдыхе за границей — неприятная ситуация, которая может доставить много проблем. Однако произойти подобное может с каждым.

Живущий в Турции блогер @rashadturkey_ подробно объяснил в своем TikTok-аккаунте, что делать, если вы потеряли паспорт или Ikamet — вид на жительство иностранца, который позволяет ему легально находиться в стране в течение определенного периода времени.

Так, россиянам необходимо получить справку об утере заграничного паспорта из полиции. Если у туриста есть второе удостоверение личности, внутреннее, по нему можно получить справку и улететь домой.

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