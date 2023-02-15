Турция — страна, которую обожают российские туристы. Россия ежегодно становится одним из лидеров по количеству отдыхающих на турецких курортах наравне с Германией и Великобританией.

Как и в любом другом месте, в Турции есть вещи, которые удивляют наших путешественников и к которым сложно привыкнуть. Какие? Рассказал блогер @rashadturkey_ в своем TikTok-аккаунте.

Так, одна из таких вещей — это правила дорожного движения. Пешеходов на дорогах, по словам блогера, не пропускают. Поэтому, переходя улицу, придется серьезно понервничать.

Еще один необычный факт — в некоторых турецких городах такси все еще нельзя заказать через приложение. Для того, чтобы куда-то поехать, надо воспользоваться специальной кнопкой на улице.

Смотрите видео, чтобы узнать о других удивительных вещах, касающихся жизни в Турции.