Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+7° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
1 час назад

Где находится пупок в турецком хаммаме

Мира Маркина

Пупом Земли обычно называют сакральный центр вселенной в разных религиозно-мифологических традициях. Но причем здесь турецкие хаммамы, такие популярные у туристов? Читайте в статье «Рамблера».

Где находится пупок в турецком хаммаме
Фото: flickr.comflickr.com

Если вы хотя бы раз посещали турецкую баню, то наверняка заметили, что в центре главного зала установлена мраморная широкая плита. На ней посетителям можно свободно сидеть или лежать. Она может быть прямоугольной, шестиугольной или любой другой формы, но – обязательно – плоской, чтобы на нее можно было лечь. Поздравляем, вы нашли камень-пуп или по-турецки göbek taşı.

Этот камень устанавливается строителями в первую очередь. Подогревается камень-пуп или благодаря очагу, скрытому «в аду» (подвальное помещение), или котлу и системе труб. Так что архитектурное назначение этого камня — скрыть печную часть. Но так было раньше. В какой-то момент турки попытались заменить его фонтанами, но такие хаммамы оказались непопулярны. Потому что göbek taşı – сердце хаммама, если говорить на языке метафор.

Почему русскому не понравится в немецкой бане

Поскольку камень теплый, считается, что прежде чем посещать другие процедуры хаммама, нужно обязательно посидеть на на нем. Это позволит очистить тело – от грязи, усталости, болей. Правильным будет лечь лицом вниз или на спину на камень-пуп (не поливая тело водой при входе в горячую часть хаммама) и ждать, пока с тела не потечет горячий пот. Сначала вы можете почувствовать, как по телу струится пот холодный. Но не спешите уходить. Для качественного потоотделения следует лежать на камне до тех пор, пока пот не согреется, тело может подать сигнал к мочеиспусканию.

После распаривания можно сделать массаж и скрабирование, в некоторых хаммамах процедура проводится прямо на камне.

Приверженцы нетрадиционной медицины верят, что такой ритуал позволяет избавиться от симптомов простуды (например, озноба), удалить токсины из организма, достичь мышечного расслабления.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители