Где находится пупок в турецком хаммаме

Пупом Земли обычно называют сакральный центр вселенной в разных религиозно-мифологических традициях. Но причем здесь турецкие хаммамы, такие популярные у туристов? Читайте в статье «Рамблера».

Если вы хотя бы раз посещали турецкую баню, то наверняка заметили, что в центре главного зала установлена мраморная широкая плита. На ней посетителям можно свободно сидеть или лежать. Она может быть прямоугольной, шестиугольной или любой другой формы, но – обязательно – плоской, чтобы на нее можно было лечь. Поздравляем, вы нашли камень-пуп или по-турецки göbek taşı.

Этот камень устанавливается строителями в первую очередь. Подогревается камень-пуп или благодаря очагу, скрытому «в аду» (подвальное помещение), или котлу и системе труб. Так что архитектурное назначение этого камня — скрыть печную часть. Но так было раньше. В какой-то момент турки попытались заменить его фонтанами, но такие хаммамы оказались непопулярны. Потому что göbek taşı – сердце хаммама, если говорить на языке метафор.

Поскольку камень теплый, считается, что прежде чем посещать другие процедуры хаммама, нужно обязательно посидеть на на нем. Это позволит очистить тело – от грязи, усталости, болей. Правильным будет лечь лицом вниз или на спину на камень-пуп (не поливая тело водой при входе в горячую часть хаммама) и ждать, пока с тела не потечет горячий пот. Сначала вы можете почувствовать, как по телу струится пот холодный. Но не спешите уходить. Для качественного потоотделения следует лежать на камне до тех пор, пока пот не согреется, тело может подать сигнал к мочеиспусканию.

После распаривания можно сделать массаж и скрабирование, в некоторых хаммамах процедура проводится прямо на камне.