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3 часа назад

Почему русскому не понравится в немецкой бане

Мира Маркина

Как и в большинстве стран Северной Европы, в Германии серьезно относятся к культуре оздоровления. Баня считается краеугольным камнем этого процесса. При этом немцы довольно педантичны в своем банном этикете. Так как же вести себя в немецкой бане? Читайте в статье «Рамблера».

Почему русскому не понравится в немецкой бане
Фото: flickr.comflickr.com

Собираясь в баню, не забудьте взять с собой полотенце, но главное – тапочки. Здесь не принято находиться в бане без обуви. Чтобы чувствовать себя комфортно после процедур, можно накинуть на плечи халат.

Вы также должны принять душ перед походом в парилку, а затем тщательно вытереться полотенцем. Гигиена имеет первостепенное значение для немцев. Поэтому в парилке никто не сидит прямо на скамье. Нужно обязательно расстелить полотенце, если вы не хотите навлечь неодобрительные взгляды других посетителей.

Правила этикета в Турции, которые часто нарушают русские туристы

В Германии терпимо относятся к наготе. Это страна FKK — Freikörperkultur — неформального движения, которое можно по-русски назвать «культурой свободного тела». Многие немцы не стесняются снимать одежду – находятся они в одном из сотен спа- или оздоровительных курортов, парке или отдыхают у озера. И к этому зачастую не готовы любители русской бани. Ведь в Германии чаще всего в парилке сидят абсолютно голыми. При этом никто не разглядывает друг друга, так как в наготе немцы не видят ничего сексуального.

Еще один нюанс заключается в том, что в одной бане совершенно голыми (не считая тапочек) находятся и женщины, и мужчины, всех возрастов и социального положения. В зависимости от того, откуда вы родом, такая публичная нагота может быть довольно неприятной и шокирующей. Поэтому, если вам некомфортно, вы всегда можете поискать баню для посетителей одного пола. Но также помните, что никто не зацикливается на вас и вашем обнаженном теле. И вы будьте также вежливы в ответ – держите взгляд ровно, не пытаясь разглядывать окружающих. Вы привыкнете к этому быстрее, чем могли себе представить до посещения бани.

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