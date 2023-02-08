Почему русскому не понравится в немецкой бане

Как и в большинстве стран Северной Европы, в Германии серьезно относятся к культуре оздоровления. Баня считается краеугольным камнем этого процесса. При этом немцы довольно педантичны в своем банном этикете. Так как же вести себя в немецкой бане? Читайте в статье «Рамблера».

Собираясь в баню, не забудьте взять с собой полотенце, но главное – тапочки. Здесь не принято находиться в бане без обуви. Чтобы чувствовать себя комфортно после процедур, можно накинуть на плечи халат.

Вы также должны принять душ перед походом в парилку, а затем тщательно вытереться полотенцем. Гигиена имеет первостепенное значение для немцев. Поэтому в парилке никто не сидит прямо на скамье. Нужно обязательно расстелить полотенце, если вы не хотите навлечь неодобрительные взгляды других посетителей.

В Германии терпимо относятся к наготе. Это страна FKK — Freikörperkultur — неформального движения, которое можно по-русски назвать «культурой свободного тела». Многие немцы не стесняются снимать одежду – находятся они в одном из сотен спа- или оздоровительных курортов, парке или отдыхают у озера. И к этому зачастую не готовы любители русской бани. Ведь в Германии чаще всего в парилке сидят абсолютно голыми. При этом никто не разглядывает друг друга, так как в наготе немцы не видят ничего сексуального.