Как выглядит номер отеля за один доллар в сутки: видео

Какие ассоциации возникают в вашей голове, когда вы слышите словосочетание «бюджетный отель»? Думаем, что вряд ли вы могли представить себе такую гостиницу, о которой рассказал в своем видео YouTube-блогер Егор Еремеев.

В городе Дакка (Бангладеш) есть отель, в котором можно снять номер всего за один доллар в сутки. Называется он Faridpur Hotel. На самом деле, с привычными отелями он имеет мало общего. Его номерной фонд – это пять кораблей, вставших на якорь у реки Буриганга.

Удивительный факт: но когда-то такие незамысловатые гостиницы служили временным пристанищем для бизнесменов, приехавших в город по делам. Теперь заселиться в этот отель может каждый. Тем более, что цена размещения совершенно невысокая – от 50 центов в сутки за кровать в общей комнате. Заплатить доллар придется в том случае, если вам нужен отдельный номер.

Какие удобства есть в уникальной гостинице у реки, смотрите в видео.