В Японии существует множество своеобразных обычаев и традиций, которые затрагивают все сферы жизни.

Соблюдение этикета — очень важная часть культурного кода японцев. Но самые серьезные правила относятся к приему пищи, особенно если речь идет о трапезе в общественном месте. Конечно, японцы поймут, если иностранец не сможет запомнить всех особенностей поведения за столом, но некоторые важные пункты лучше соблюдать, чтобы не прослыть невеждой.

Блогер @Kokorostory рассказала о японских манерах за столом, которые могут показаться нам необычными. Подробно о том, как правильно пользоваться палочками, есть суп, держать чашку и хлюпать во время обеда с японцами, смотрите в видео.