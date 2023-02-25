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1 час назад

Необычные особенности столового этикета в Японии: видео

Стелла Шмель

В Японии существует множество своеобразных обычаев и традиций, которые затрагивают все сферы жизни.

Соблюдение этикета — очень важная часть культурного кода японцев. Но самые серьезные правила относятся к приему пищи, особенно если речь идет о трапезе в общественном месте. Конечно, японцы поймут, если иностранец не сможет запомнить всех особенностей поведения за столом, но некоторые важные пункты лучше соблюдать, чтобы не прослыть невеждой.

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Блогер @Kokorostory рассказала о японских манерах за столом, которые могут показаться нам необычными. Подробно о том, как правильно пользоваться палочками, есть суп, держать чашку и хлюпать во время обеда с японцами, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, что удивляет туристов в домах на Бали.

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