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25 минут назад

Пряники с мясом и другие странности китайцев, которые вводят в ступор туристов

Мира Маркина

Китай притягивает миллионы туристов со всего мира за счет своего колорита. Эта страна точно найдет, чем удивить даже самого искушенного путешественника. Подробнее о некоторых странностях китайцев, которые поражают приезжих – в материале "Рамблера".

Пряники с мясом и другие странности китайцев, которые вводят в ступор
Фото: unsplashunsplash

Декольте и живот

В Китае не принято демонстрировать живот и надевать вещи с глубоким вырезом. Особое табу налагается на декольте. Тех, кто нарушает эти правила, считают либо бунтарками, либо девушками легкого поведения.

Язык жестов

Собираясь в Китай, важно хотя бы немного выучить язык жестов, которым местные активно пользуются. Иначе вы можете попросту не понять окружающих людей. К примеру, если в ресторане посетитель стучит указательным и средним пальцами по стулу, значит, он благодарит официанта.

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Приметы

Если у китайца покраснеют уши, он непременно посмотрит на часы. Все дело в народной примете: если уши горят между 11 и 13 часами, значит, отношения с женой будут гармоничные. А если между 13 и 15 часами, скоро придут гости.

Пряники с мясом

Китайцы отмечают Праздник середины осени, который посвящен луне. В этот день жители традиционно любуются ночным небом и едят "лунные" пряники юэбины. Начинка у пряников самая разнообразная: от семян лотоса до ананасов. Но наибольшей популярностью пользуются пряники с орехами и жареной свининой.

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