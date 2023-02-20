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2 часа назад

Государства, которые «прячутся» в Италии: видео

Мария Кимакович

Отправившись в Италию, каждый путешественник получает возможность побывать на территории еще сразу трех государств. Они находятся прямо внутри страны и имеют все, полагающиеся отдельному государству атрибуты.

Во-первых, это Ватикан. О нем все, вероятно, знают с детских лет. Это город-государство на территории Рима, резиденция папы Римского, славящаяся на весь мир произведениями искусства и архитектурой.

Второе государство, «спрятавшееся» в Италии — Сан-Марино. Это самое старое государство в Европе, со всех сторон окруженное итальянскими землями.

И третье государство внутри Италии — Мальтийский орден. Находится он, как и Ватикан, в Риме и состоит, по сути, лишь из Мальтийского дворца, Магистральной виллы и резиденции. Официально паспорта этого государства имеют 400 человек.

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Подробнее о государствах в Италии смотрите в видео. Им поделилась в своем TikTok-аккаунте @miladayfairy.

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