Отправившись в Италию, каждый путешественник получает возможность побывать на территории еще сразу трех государств. Они находятся прямо внутри страны и имеют все, полагающиеся отдельному государству атрибуты.

Во-первых, это Ватикан. О нем все, вероятно, знают с детских лет. Это город-государство на территории Рима, резиденция папы Римского, славящаяся на весь мир произведениями искусства и архитектурой.

Второе государство, «спрятавшееся» в Италии — Сан-Марино. Это самое старое государство в Европе, со всех сторон окруженное итальянскими землями.

И третье государство внутри Италии — Мальтийский орден. Находится он, как и Ватикан, в Риме и состоит, по сути, лишь из Мальтийского дворца, Магистральной виллы и резиденции. Официально паспорта этого государства имеют 400 человек.

Подробнее о государствах в Италии смотрите в видео. Им поделилась в своем TikTok-аккаунте @miladayfairy.