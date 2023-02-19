Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+9° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
3 часа назад

10 интересных фактов о Португалии: видео

Стелла Шмель

Португалия расположена в юго-западной части Пиренейского полуострова, чистейшие пляжи страны омываются Атлантическим океаном. Название стране подарил город Порту, а первое упоминание о ней датировано 868 годом.

Блогер @Academy_360 рассказал 10 фактов о Португалии, которые помогут узнать больше об этой стране.

Португальская столица Лиссабон считается старейшим городом Европы, наравне с Афинами. Также в Лиссабоне находится мост Васко да Гамы, который до недавнего времени считался самым длинным в Европе, его протяженность составляет более 17 километров.

Португальский язык находится на 8 месте по популярности в мире, а в 10 странах он имеет статус официального языка.

10 интересных фактов о Монголии

Смотрите видео, чтобы узнать больше интересных фактов о Португалии.

Ранее мы писали о 3 вещах, которые нельзя делать в Таиланде.

Заграница,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий