Португалия расположена в юго-западной части Пиренейского полуострова, чистейшие пляжи страны омываются Атлантическим океаном. Название стране подарил город Порту, а первое упоминание о ней датировано 868 годом.

Блогер @Academy_360 рассказал 10 фактов о Португалии, которые помогут узнать больше об этой стране.

Португальская столица Лиссабон считается старейшим городом Европы, наравне с Афинами. Также в Лиссабоне находится мост Васко да Гамы, который до недавнего времени считался самым длинным в Европе, его протяженность составляет более 17 километров.

Португальский язык находится на 8 месте по популярности в мире, а в 10 странах он имеет статус официального языка.

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