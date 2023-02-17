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1 час назад

Сколько нужно денег, чтобы вдвоем прожить месяц на Бали: видео

Диана Товсепова

Один из самых фотогеничных и популярных островов у туристов со всего мира — Бали. Те, кто побывал в Индонезии, получают целый спектр эмоций, влюбляются в остров и навсегда запоминают его невероятную атмосферу.

Кажется, что жизнь туристов на Бали очень дорогая — аренда жилья, питание, байк, поездки в интересные места — все это предполагаемо обойдется в круглую сумму. Но сколько все это стоит на самом деле? Смотрите видео, чтобы узнать стоимость жизни на Бали для двоих путешественников.

Почему Бали называют магическим островом: видео

Ранее мы писали о том, что на острове ограничат доступ к священному месту.

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