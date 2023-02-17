Один из самых фотогеничных и популярных островов у туристов со всего мира — Бали. Те, кто побывал в Индонезии, получают целый спектр эмоций, влюбляются в остров и навсегда запоминают его невероятную атмосферу.

Кажется, что жизнь туристов на Бали очень дорогая — аренда жилья, питание, байк, поездки в интересные места — все это предполагаемо обойдется в круглую сумму. Но сколько все это стоит на самом деле? Смотрите видео, чтобы узнать стоимость жизни на Бали для двоих путешественников.