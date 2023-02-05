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51 минуту назад

Что удивляет аргентинцев в России: видео

Мира Маркина

Россия и Аргентина находятся на разных континентах, и неудивительно, что культуры в обеих странах могут сильно отличаться. Приезжающие к нам аргентинские туристы удивляются многим непривычным для них вещам. Каким? Рассказала живущая в Аргентине блогер @katia.nokhrina в своем TikTok-аккаунте.

Так, например, Москва в 12,5 раз больше, чем Буэнос-Айрес. Площадь российской столицы составляет 2 511 км², аргентинской — 203 км². Еще, по словам блогера, приезжающих в Россию туристов удивляет, что многие магазины работают 24/7, а в тренажерные залы, медицинские клиники и салоны красоты можно попасть и по воскресеньям. Для жителей большого количества стран это недоступная роскошь.

Смотрите видео блогера, чтобы узнать, что еще кажется необычным в России аргентинцам.

Законы Аргентины, которые обязательно знать туристам

Ранее мы показывали ролик о том, чем квартиры в Аргентине отличаются от российских.

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