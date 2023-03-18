В Дубае открыли огромный иммерсивный парк площадью почти 4000 квадратных метров. Создатели хотели передать посетителям атмосферу параллельной волшебной вселенной.

Блогер Yuliia_dubai поделилась кадрами световых инсталляций и футуристичных объектов. Парк состоит из 12 комнат, разделенных на различные тематики. Перемещаясь между залами посетитель переносится в разные вселенные. Этот эффект достигается с помощью световых артефактов, музыки и воды.

Подробнее о месте, которое перенесет вас в другую вселенную, смотрите в видео.