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4 часа назад

Как правильно торговаться в отпуске

Мария Каткова

Не секрет, что в восточных странах принято торговаться. Продавцы в туристических районах специально повышают цены, чтобы знающие туристы смогли у них поторговаться. Те, кто этого не делают, покупают товары и сувениры по завышенной цене. О том, как правильно сбивать цену в отпуске — в материале “Рамблера”.

Как правильно торговаться в отпуске
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Сравните цены

Не показывайте заинтересованность в покупках сразу же. Сходите в разные магазины, посмотрите цены на ту категорию товаров, которая нужна вам. Так вы будете иметь представление о том, какая средняя цена на ваш товар. И тогда будет понятно, до какой цены вы сможете торговаться в том месте, где вам больше всего понравилось.

Контролируйте свои эмоции

На самом деле, продавцы на рынках — очень тонкие психологи. Они смотрят на то, как человек ходит, на его жесты, а также на эмоции. Старайтесь всегда об этом помнить и контролируйте выражение лица. По нему продавец сразу заметит, что вы заинтересованы в определенном товаре. В таком случае он будет долго настаивать на своей цене и продавливать вас.

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Не грубите

Иногда баталии на рынке могут доходить до драк, но так делать не стоит. Старайтесь не грубить продавцу даже на своем родном языке — некоторые бранные слова на русском знают жители многих национальностей. И здесь вам нужно еще раз учиться контролировать свои эмоции. Если не сможете сдержаться и оскорбите продавца, вам лучше не приходить в другие магазины в округе — у вас будет дурная слава.

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