Мнения: стоит ли ехать в ОАЭ летом

Объединенные Арабские Эмираты остаются одним из популярных, доступных и теплых направлений для Россиян. Большинство туристов приезжают сюда зимой, так как температура становится комфортной не только для отдыха, но и для прогулок. Сезон здесь начинается в октябре и длится до марта, но есть отчаянные туристы, которые отдыхают в этой стране летом. В материале “Рамблера” — о том, что говорят люди, путешествовавшие в ОАЭ летом.

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Так как государство находится на территории пустыни, температуры здесь действительно высокие. Соседство с морем способствует серьезной влажности, а соответственно, температура ощущается в несколько раз выше, чем показывает термометр. Однако цены на отдых летом здесь существенно ниже.

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Туристы, побывавшие в ОАЭ в летний период, говорят, что все зависит от ваших возможностей и целей поездки. Если вы хотите посмотреть город или едете за шоппингом, то можете спокойно путешествовать в страну летом. Дело в том, что даже в воздушных пешеходных переходах там есть кондиционеры. Охлаждение работает практически везде, кроме улицы, поэтому можно отдыхать спокойно. Однако если вы планируете купаться и загорать на пляже, лето вам не подойдет. Для этого нужно вставать перед восходом солнца и идти на пляж к 7 утра. Спустя два часа песок нагревается, как и вода. Поэтому находиться на улице становится невозможно.

“Из такси в молл тоже придется быстрыми перебежками, потому что жарко. Вода в море не просто теплая, а прямо-таки горячая, приходится охлаждаться в бассейне, в общем, сильно на любителя”, — делятся ощущениями туристы (Прим.ред. — здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены)

Также туристы советуют не ездить на отдых летом людям, чувствительным к солнцу. Помимо жары, в стране также очень активное солнце. По словам путешественников, не помогает закрытая одежда и солнцезащитный крем с высокой степенью защиты — кожа обгорает спустя несколько минут на солнце.

“У жены так даже пальцы на ногах обгорели, когда она не заметила, что нога чуть вылезла на солнце из-под зонтика. Конечно, если пляжный отдых не является Вашей целью, а Вы хотите посвятить свой отпуск походам по торговым центрам или экскурсиям, то тогда возможно, что летний период вполне подойдет для Ваших намерений. Хотя из кондиционированного экскурсионного автобуса все равно придется рано или поздно выходить на улицу”

Тем не менее, несмотря на сложности, многие туристы продолжают ехать в ОАЭ отдыхать летом, и это связано с существенно низкими ценами. Если экономия стоит в приоритете и туристическая цель в том, чтобы посмотреть страну, то можно смело брать билеты. Однако не стоит сравнивать температуру в ОАЭ с Турцией или Египтом, так как на берегу Персидского залива действительно более жаркая погода.