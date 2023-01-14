Самые нелепые способы оказаться в тюрьме за границей: видео

При планировании отдыха в новую страну уделите немного времени изучению местных правил и законов, чтобы не оказаться в нелепой ситуации за рубежом.

Блогер Snitkovskii рассказал в TikTok о самых необычных законах, действующих в разных странах, за нарушение которых турист может получить срок за решёткой.

Так, например, в некоторых странах, среди них ОАЭ и Индия, на банкнотах присутствуют изображения глав государства, и за неуважение и пользование этими деньгами не по назначению турист может получить срок за осквернение чести и достоинства правителя.

Подробнее об остальных необычных законах, из-за которых турист может оказаться за решеткой, смотрите в видео.