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2 часа назад

Улица на которой всегда идет дождь: видео

Стелла Шмель

Блогер Yuliia_dubai рассказала о необычной улице в Дубае, на которой погода регулируется с помощью климат-контроля.

Рядом с Дубаем власти построили искусственные насыпные острова. Архипелаг "Мир" состоит из 260 островов, которые формой напоминающие континенты. На одном из шести искусственных островов архипелага — "Сердце Европы" — архитекторы создали улицу протяженностью в один километр, оснащенную системой подачи дождя. Так создатели смогли принести дожди в сердце пустыни.

Подробнее о улице, на которой всегда идет дождь, смотрите в видео.

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