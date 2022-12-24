Чем удивляет дьявольское озеро в Алжире

Неподалеку от алжирского города Сиди-Бель-Аббес находится озеро, которое относят к разряду “мертвых”. В его токсичных водах нет ни флоры, ни фауны. Но есть у озера один плюс: его можно использовать в качестве чернил для письма. Чем еще привлекает это место туристов, расскажет “Рамблер”.

Фото: Соцсети Соцсети

По легенде, озеро образовалось по воле дьявола – по крайней мере в это верят местные жители. Мол, когда-то ходил он по этим землям, соблазнял мужчин и женщин подписать с ним контракт. Но у дьявола закончились чернила. И тогда он решил превратить воду озера в пасту для письма. С тех пор существует поверье, что каждый, кто коснется Чернильного озера, потеряет свое здоровье и будет навеки проклят. И потому к этому месту некоторые алжирцы стараются не приближаться вовсе. А кто-то наоборот: набирает воду из “Дьявольского ока” (такое прозвище дали озеру простые люди) и продает ее в качестве сувенира. Справедливости ради стоит отметить, что качество чернил довольно высокое, именно поэтому они продаются не только в Алжире, но и во многих других странах.

Видео дня

На самом деле, ничего сверхъестественного нет в происхождении этого водоема. Он образовался благодаря двум небольшим речкам, которые считаются его притоками. Воды первой содержат слишком много солей железа, а второй — органических веществ, которые попали в нее через торфяные почвы и болота. В результате смешения вод в озере образовывается химическое соединение — чернила.

Судить о том, насколько оно токсично, можно потому, что в этом озере не водятся ни растения, ни рыбы. Однако ученые предупреждают: не только купаться, но и находиться рядом с чернильными водами опасно. Причина в ядовитых испарениях. Хотя от одного посещения в качестве туриста вряд ли с вами что-то произойдет. Но купаться в чернильном озере точно не стоит.