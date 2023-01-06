В мексиканских квартирах окна есть везде, даже в ванной и прихожей, но открыть на распашку их не получится, так как они открываются по принципу жалюзийных штор. Помимо кондиционеров, во всех комнатах установлены светильники-вентиляторы, которые помогают дополнительно усилить циркуляцию воздуха во время сильной жары.