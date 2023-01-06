В каждой стране существует типовое жилье, на особенности которого влияет множество факторов. Например, географическое расположение, уровень безопасности и другие культурно-социальные аспекты разных стран требуют разного уровня обособленности жилья.
Блогер Tanya_pinchi рассказала в TikTok о шести вещах, которые отличают мексиканскую квартиру от российской.
В мексиканских квартирах окна есть везде, даже в ванной и прихожей, но открыть на распашку их не получится, так как они открываются по принципу жалюзийных штор. Помимо кондиционеров, во всех комнатах установлены светильники-вентиляторы, которые помогают дополнительно усилить циркуляцию воздуха во время сильной жары.
Подробнее об остальных отличиях мексиканской квартиры от российской смотрите в видео.
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