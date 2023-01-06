Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+9° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
12 минут назад

6 отличий мексиканской квартиры от российской: видео

Стелла Шмель

В каждой стране существует типовое жилье, на особенности которого влияет множество факторов. Например, географическое расположение, уровень безопасности и другие культурно-социальные аспекты разных стран требуют разного уровня обособленности жилья.

Блогер Tanya_pinchi рассказала в TikTok о шести вещах, которые отличают мексиканскую квартиру от российской.

В мексиканских квартирах окна есть везде, даже в ванной и прихожей, но открыть на распашку их не получится, так как они открываются по принципу жалюзийных штор. Помимо кондиционеров, во всех комнатах установлены светильники-вентиляторы, которые помогают дополнительно усилить циркуляцию воздуха во время сильной жары.

Отель или квартира: где лучше жить в путешествии

Подробнее об остальных отличиях мексиканской квартиры от российской смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, как получить бесплатную еду и напитки в самолете.

Заграница,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители