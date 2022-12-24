Многие авиакомпании с недавних пор ввели отдельную плату за еду, напитки и даже обычную воду на борту. Однако у путешественников все же есть возможность получить все это бесплатно. На самом деле, секрет в том, чтобы вежливо общаться со стюардессами и улыбаться им. Более подробно о том, как получить бесплатную еду и напитки в самолете — в материале “Рамблера”.

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Принесите небольшой презент

Подарите стюардессам что-нибудь. Это может быть сувенир из страны вылета, коробка конфет или шоколад. Они не посчитают это за взятку, как это бывает в некоторых профессиях. Скажите, что вы не представляете, насколько у них тяжелая работа, поэтому хотите поддержать их в нелегком деле. И скажите спасибо за то, что они обеспечивают вашу безопасность в полете. Будьте уверены, что если вы попросите что-нибудь, то после такого жеста они не смогут вам отказать.

Скажите, что вам не нравится еда

Если вы летите в эконом-классе и еда включена в ваш билет, но при этом в самолете есть бизнес-класс, то скажите стюардессам, что вам подали испорченную еду или с неприятным вкусом. Только не надо устраивать скандал, вежливо попросите, могут ли они заменить ваше блюдо. Высока вероятность, что вам дадут блюдо из бизнес-класса, так как люди там часто отказываются от обеда или ужина, а в эконом-классе это происходит редко.

Будьте вежливы