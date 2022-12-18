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2 часа назад

Идеальная страна для тех, кто хочет отправится на море без визы: видео

Мира Маркина

Эта страна считается одной из самых бюджетных для отдыха в Европе, но не многие ее выбирают в качестве курортного направления.

Не зря Албанию называют скрытой жемчужиной Средиземноморья – ее берега омываются Адриатическим и Ионическим морями, а мягкий климат и удивительно красивая природа понравятся любому туристу. Пляжный сезон долгий – он длится с мая по сентябрь, но с апреля по октябрь можно просто комфортно проводить время, гуляя по старым улицам столицы. Для въезда российским туристам понадобится только загранпаспорт, после чего они могут находиться в стране 90 дней.

Подробнее о том, почему стоит выбрать Албанию в качестве места для отдыха, смотрите в видео.

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