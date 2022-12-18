Эта страна считается одной из самых бюджетных для отдыха в Европе, но не многие ее выбирают в качестве курортного направления.

Не зря Албанию называют скрытой жемчужиной Средиземноморья – ее берега омываются Адриатическим и Ионическим морями, а мягкий климат и удивительно красивая природа понравятся любому туристу. Пляжный сезон долгий – он длится с мая по сентябрь, но с апреля по октябрь можно просто комфортно проводить время, гуляя по старым улицам столицы. Для въезда российским туристам понадобится только загранпаспорт, после чего они могут находиться в стране 90 дней.