Венесуэла смягчила коронавирусные требования для туристов. Теперь отдых в этой стране стал еще доступнее. Однако раньше государство не было популярно у туристов. Те, кто им интересуются, ничего не знают об отдыхе в этой стране. В материале “Рамблера” — о том, как выбрать отель в Венесуэле.

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Где отдыхать

Лучше всего рассматривать отели на островах. Там вы сможете найти тот самый “ленивый” отдых, только вода там будет не как на Черном или Средиземном море, а гораздо приятнее. Пейзажи тоже вас удивят. Как правило, туристы выбирают два направления: остров Маргарита и Архипелаг Лос-Рокес. Эти места идеально подойдут для путешествия: на них расположены лучшие отели, национальные парки и те самые пляжи с белым песком. В остальных городах туризм не так сильно развит и поездка туда может быть опасной без гида.

Берите исключительно “Все включено”

Так как на островах находятся изолированные отели, то ресторанов с местной кухней здесь вы не найдете. Поэтому рассматривайте исключительно те отели, которые предлагают путешествие по программе “Все включено”. Уехать на материк, чтобы пообедать там у вас тоже не получится. Во-первых, это слишком дорого, а, во-вторых, небезопасно без сопровождения.

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