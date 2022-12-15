Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+2° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
1 час назад

Как выбрать отель в Венесуэле

Мария Каткова

Венесуэла смягчила коронавирусные требования для туристов. Теперь отдых в этой стране стал еще доступнее. Однако раньше государство не было популярно у туристов. Те, кто им интересуются, ничего не знают об отдыхе в этой стране. В материале “Рамблера” — о том, как выбрать отель в Венесуэле.

Как выбрать отель в Венесуэле
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Где отдыхать

Лучше всего рассматривать отели на островах. Там вы сможете найти тот самый “ленивый” отдых, только вода там будет не как на Черном или Средиземном море, а гораздо приятнее. Пейзажи тоже вас удивят. Как правило, туристы выбирают два направления: остров Маргарита и Архипелаг Лос-Рокес. Эти места идеально подойдут для путешествия: на них расположены лучшие отели, национальные парки и те самые пляжи с белым песком. В остальных городах туризм не так сильно развит и поездка туда может быть опасной без гида.

Посол Венесуэлы рассказал, чем страна удивит россиян

Берите исключительно “Все включено”

Так как на островах находятся изолированные отели, то ресторанов с местной кухней здесь вы не найдете. Поэтому рассматривайте исключительно те отели, которые предлагают путешествие по программе “Все включено”. Уехать на материк, чтобы пообедать там у вас тоже не получится. Во-первых, это слишком дорого, а, во-вторых, небезопасно без сопровождения.

Рассматривайте “Три звезды”

Так как в Венесуэле очень высокая конкуренция среди отельеров, часть из них может существенно занижать цены, но при этом будет предлагать хороший сервис. Не бойтесь рассматривать отели категории три-четыре звезды. Они будут стоить значительно дешевле, но могут порадовать вас высоким уровнем сервиса.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители