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49 минут назад

Три самых популярных туристических места на Шри-Ланке: видео

Стелла Шмель

Шри-Ланка — одно из самых популярных направлений для отдыха в зимний период. И это неудивительно, ведь с декабря по февраль там стоит прекрасная погода, а в дневные часы температура воздуха прогревается примерно до 30 градусов.

Сам остров богат растительностью, на его территории расположено множество национальных парков, чайных плантаций, буддийских храмов и протяженных пляжей. Благодаря такому разнообразию, каждый турист сможет найти себе занятие по душе.

Блогер Chiko_travel рассказала о самых знаменитых местах Шри-Ланки, которые обязательно должен посетить путешественник, оказавшись на острове.

Coconut Tree Hill – пальмовая роща у берега океана, которая находится в районе Мерисса на южной части острова. Туристы сюда приезжают за живописным видом и красивыми фотографиями.

Маяк Дондра, расположившийся на мысе рядом с городом Матара является самой крайней точкой острова. С него открывается захватывающий вид на побережье Индийского океана, а если повезет, то даже можно увидеть голубых китов.

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Название третьей достопримечательности, которую нужно увидеть на Шри-Ланке, смотрите в видео.

Ранее мы писали про то, как россиянам попасть в Индию.

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