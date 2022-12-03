Почему вся Москва ринулась в Таиланд и что там делать туристам

Российские туроператоры отмечают особый спрос на путевки в Таиланд на зиму 2022-2023 гг. Так, в компаниях рассказывают, что самые популярные туры сейчас — путевки на Пхукет, в Паттайу и другие тайские курорты.

Фото: Pxhere Pxhere

Дело в том, что зимой число направлений для пляжного отдыха значительно сокращается - в Турции, Египте и ОАЭ похолодало, поэтому остаются «люксовые» острова, Индия, Куба и Азия. Ко всему прочему прямых рейсов из России сейчас далеко не так много — выбор совсем не велик.

Видео дня

Итак, выбирать приходится из немногого. Куба - слишком далеко, своеобразно и недешево, «люксовые» острова вроде Мальдивов и Сейшел оставят дыру в бюджете, Индия - уж очень на любителя. Поэтому одним из самых разумных направлений по соотношению цена-качество остается Таиланд. Для туризма здесь есть все - живописные виды, теплый климат, хороший выбор развлечений, вкусная и дешевая кухня..

Что делать в Таиланде

Говорят, побывавший в Таиланде однажды, не сможет туда не вернуться.

https://pxhere.com/

Россияне особенно любят эту страну из-за доступных цен, шумных вечеринок и вечного лета. Визы для въезда в страну не нужны, ковидные сертификаты тоже, рейсы из Москвы прямые (8-9 часов полета) — остается только выбрать подходящий тур.

Здесь безусловно есть на что посмотреть. Среди самых популярных локаций и развлечений туристы выбирают:

- Настоящий тайский массаж - такое развлечение приятно расслабит любого;

- Шоу с участием слонов и обезьян на Пхукете;

- Почти 50-метровая статуя Большой Будда на горе Накакед в районе Чалонг (Пхукет);

- Сад миллионолетних камней в Паттайе - прогулка по саду экзотических цветов, причудливые деревья с окаменевшими стволами, крокодилы, страусы и медведи;

- Сафари-парк Khao Kheow и зоопарк Сирача. Идеальные места, чтобы безопасно соприкоснуться с дикой природой и взглянуть вживую на тигров, косуль, крокодилов;

- Пещера Храма Тигра - живописный храм, утопающий в зеленых горах. Здесь и монахи, и обезьяны-воришки, и потрясающие виды;

- Остров Пхи-Пхи — тот самый живописный остров, на котором снимали «Пляж» с Леонардо Дикаприо;

Кадр из фильма "Пляж"

- Многочисленные храмы Будды. Например, Ват Пхра Кео или храм Изумрудного Будды — самое священное место в Таиланде (Бангкок);

Tripadvisor.ru