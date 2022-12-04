Законы Дубая, о которых стоит знать туристам: видео

Но в Дубае, как и в любом другом городе, есть свои законы и правила, поэтому важно ознакомиться с ними заранее, чтобы не оказаться в неприятной ситуации. Например, в Дубае строго наказывается распитие алкоголя в общественных местах, беспечный турист может получить за это штраф в размере 2000 дирхам или оказаться под стражей на срок до 6 месяцев. Также в Дубае существует много штрафов за нарушения правил пользования общественным транспортом. Помимо безбилетного проезда, можно лишиться денег за нахождение в неположенном месте в салоне.