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3 часа назад

Законы Дубая, о которых стоит знать туристам: видео

Стелла Шмель

Дубай стал одним из самых популярных направлений у туристов из России. Современный город, расположенный на берегу Персидского залива, имеет всю необходимую инфраструктуру для качественного отдыха: чистые пляжи, отели, музеи.

Но в Дубае, как и в любом другом городе, есть свои законы и правила, поэтому важно ознакомиться с ними заранее, чтобы не оказаться в неприятной ситуации. Например, в Дубае строго наказывается распитие алкоголя в общественных местах, беспечный турист может получить за это штраф в размере 2000 дирхам или оказаться под стражей на срок до 6 месяцев. Также в Дубае существует много штрафов за нарушения правил пользования общественным транспортом. Помимо безбилетного проезда, можно лишиться денег за нахождение в неположенном месте в салоне.

Подробнее о том, как не стоит вести себя в Дубае, смотрите в видео.

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