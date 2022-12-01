Что запрещено делать туристам на Мальдивах

Мальдивы нередко называют райскими островами из-за их белоснежного песка и прозрачной голубой воды. Однако в этой стране существуют законы, которые касаются в том числе и туристов. При этом, стоит помнить, что мальдивцы очень строгие и не будут прощать туристам штрафы и аресты. О том, что запрещено делать туристам на этих островах — в материале “Рамблера”.
Единственные домашнии животные, которые есть на Мальдивах, — полицейские собаки. Строго запрещено привозить на эти острова своих питомцев, даже если вы объездили с ними уже полмира. Дело в том, что, во-первых, Мальдивы — очень религиозная страна. Во-вторых, здесь очень хрупкая, но развитая экосистема, которую может нарушить любое потерявшееся животное.
Так как мальдивцы очень привержены своей религии, большинство законов, касающихся туристов, связаны с исламом. Так, например, туристам запрещено плавать и загорать в бикини. Однако это не касается отдельных островов, где расположены отели. Бикини запрещено надевать женщинам, которые хотят на пляжи жилых островов. Также запрещено заходить в воду голышом, и это правило распространяется на всю территорию острова.
Закупиться спиртным в российском Duty Free для отдыха на Мальдивах не получится. Дело в том, что весь алкоголь изымают при прилете в международный аэропорт страны. Употреблять спиртное можно исключительно на курортах, но не все отели предлагают туристам подобные напитки. Заранее узнавайте о том, предлагает ли ваш отель ассортимент алкоголя.
На Мальдивах запрещено пропагандировать любую другую религию, кроме ислама. Дело в том, что в истории уже были случаи, когда на острова приезжали люди и начинали обращать жителей в свою веру. Даже если вы не собираетесь пропагандировать религию, некоторые атрибуты взять с собой в отпуск не получится, поэтому ввозить Библию, например, на Мальдивы запрещено.
Если вы коллекционируете деньги, то будете разочарованы законами Мальдив. Они гласят, что местную валюту, рупии, вывозить из страны нельзя. Также запрещены к вывозу кораллы, сувениры из черепах и другие природные предметы. Если вы хотите купить сувенир на Мальдивах, то лучше обратиться в специализированные магазины и сохранить чек, если к вам будут вопросы на таможне.