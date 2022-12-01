Что запрещено делать туристам на Мальдивах

Мальдивы нередко называют райскими островами из-за их белоснежного песка и прозрачной голубой воды. Однако в этой стране существуют законы, которые касаются в том числе и туристов. При этом, стоит помнить, что мальдивцы очень строгие и не будут прощать туристам штрафы и аресты. О том, что запрещено делать туристам на этих островах — в материале “Рамблера”.

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Привозить животных

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Единственные домашнии животные, которые есть на Мальдивах, — полицейские собаки. Строго запрещено привозить на эти острова своих питомцев, даже если вы объездили с ними уже полмира. Дело в том, что, во-первых, Мальдивы — очень религиозная страна. Во-вторых, здесь очень хрупкая, но развитая экосистема, которую может нарушить любое потерявшееся животное.

Купаться в бикини и голышом

Так как мальдивцы очень привержены своей религии, большинство законов, касающихся туристов, связаны с исламом. Так, например, туристам запрещено плавать и загорать в бикини. Однако это не касается отдельных островов, где расположены отели. Бикини запрещено надевать женщинам, которые хотят на пляжи жилых островов. Также запрещено заходить в воду голышом, и это правило распространяется на всю территорию острова.

Привозить алкоголь

Закупиться спиртным в российском Duty Free для отдыха на Мальдивах не получится. Дело в том, что весь алкоголь изымают при прилете в международный аэропорт страны. Употреблять спиртное можно исключительно на курортах, но не все отели предлагают туристам подобные напитки. Заранее узнавайте о том, предлагает ли ваш отель ассортимент алкоголя.

Пропагандировать религию

На Мальдивах запрещено пропагандировать любую другую религию, кроме ислама. Дело в том, что в истории уже были случаи, когда на острова приезжали люди и начинали обращать жителей в свою веру. Даже если вы не собираетесь пропагандировать религию, некоторые атрибуты взять с собой в отпуск не получится, поэтому ввозить Библию, например, на Мальдивы запрещено.

Вывозить некоторые сувениры