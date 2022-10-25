На что жалуются туристы на Мальдивах

На первый взгляд Мальдивы кажутся раем — белый песок, кристально чистая вода и дикие пляжи радуют глаз своей красотой. Однако даже на райских Мальдивах не все так гладко, и среди туристов часто проскакивают жалобы на недочеты островов. О том, на что чаще всего жалуются туристы — в материале “Рамблера”.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Слишком дорогое проживание

Видео дня

Отдых на Мальдивах действительно не самый дешевый. Дело в том, что большинство отелей там расположены на отдельных островах, у них есть своя огромная территория. Кроме того, из-за отсутствия инфраструктуры и развлечений, гостиницам приходится самостоятельно организовывать досуг туристов, на что также уходит много ресурсов. Доставка еды на острова осуществляется лодками и гидросамолетами, что также увеличивает стоимость проживания в отелях.

Туристам такой расклад, конечно, не нравится, поэтому они стараются выбирать более бюджетные отели. Однако когда они приезжают туда, сильно разочаровываются в отдыхе.

Отсутствие разнообразия в еде

Многие туристы пишут о том, что выбор еды на Мальдивах довольно скудный. Не во всех отелях доступен приличный шведский стол из-за логистики и трудностями с доставкой свежей еды. Если вы захотите поесть в местных заведениях, то столкнетесь с некачественным обслуживанием, долгим приготовлением блюд и завышенным ценником. Ассортимент в магазинах вас также не порадует — выбор там очень маленький. Некоторые туристы берут с собой еду из дома и питаются ей в отеле, так как знают, что шведский стол на Мальдивах не удовлетворит их потребности.

Проблемы с транспортом