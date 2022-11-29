За что чаще всего сажают туристов в Италии

Италия — европейская страна, которая ежегодно привлекает миллионы туристов. Здесь всегда тепло, есть море, горы, а еще прославленная итальянская кухня, множество древних достопримечательностей и предметов мирового искусства. На первый взгляд отдых здесь не приносит никаких хлопот. Однако туристы в стране часто нарушают законы и рискуют быть арестованными. О том, за что чаще всего туристы попадают в полицию — в материале “Рамблера”.

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Античные сувениры

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На территории Италии сохранилось множество античных построек. Самая известная из них — Колизей, а также сохранились термы, форумы, площади. Целый древний город Помпеи до сих пор частично закрыт для туристов из-за археологических раскопок. Тем не менее, туристы хотят увезти часть античности в качестве сувенира, поэтому нередко пытаются отколоть и украсть камни или плиты с построек. За такое туристов всегда ловят, так как везде есть видеокамеры. Такое преступление может грозить лишением свободы на срок до 15 суток и штрафом.

Загорать топлес

На муниципальных пляжах Италии (а таких в стране большинство) запрещено загорать топлес. На туристок часто жалуются местные жители, которые приходят отдохнуть со своими детьми. Такие жалобы в итальянскую полицию поступают нечасто, но все же инциденты случаются. Если девушка хочет позагорать обнаженной, она должна использовать частные пляжи, вход на которые платный.

Тем не менее, в некоторых регионах Италии женщинам можно загорать топлес, но не всем. Например в городе Тропеа с 1982 года действует закон, который разрешает показывать обнаженную грудь на пляжах. Однако есть нюанс. Топлес загорать могут только те женщины “чья грудь заслуживает того, чтобы быть показанной”. То есть речь идет преимущественно о девушках.

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