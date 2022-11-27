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2 часа назад

10 интересных фактов о Монголии: видео

Мира Маркина

Монголия — государство в Восточной Азии, столицей которого является город Улан-Батор. Что нужно знать о стране, если вы собрались туда в путешествие? Блогер @_inreality_ назвал 10 интересных фактов о Монголии в своем TikTok-аккаунте.

Численность населения страны, согласно данным за 2021 год, — всего около 3,3 миллиона человек, несмотря на достаточно большую территорию. При этом Монгольская империя в прошлом была одной из самых больших в мире. Ее основателем и первым ханом был Чингисхан, известный своими завоеваниями и жестокостью.

Смотрите видео, чтобы узнать другие интересные факты о Монголии.

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