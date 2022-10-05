Как россиянам попасть в Монголию

В начале октября власти Монголии заявили о намерении выдавать вид на жительство всем желающим россиянам при обращении в иммиграционное агентство. Как попасть в страну и действуют ли там какие-либо ограничения? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Для того, чтобы гражданину России пересечь границу с Монголией при себе у него должен быть загранпаспорт, действительный не менее шести месяцев. Без визы находиться в стране можно не более 30 дней. При этом суммарно в течение 180 дней с даты первого въезда срок пребывания в Монголии не должен превышать 90 дней.

Авиасообщение между Россией и Монголией возобновлено. Однако цены на билеты сейчас высокие. Так, 21 октября билет на рейс Москва — Улан-Батор авиакомпании Turkish Airlines с пересадкой в Стамбуле обойдется туристу минимум в 43 125 рублей. Цены на некоторые перелеты достигают 115 тысяч рублей.