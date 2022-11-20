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4 часа назад

10 интересных фактов о Японии: видео

Мира Маркина

Япония в представлении большинства россиян — это другой мир, в котором очень сложно стать "своим". Многие переехавшие жить в страну экспаты очень долго адаптируются к местной культуре. Блогер под ником @_inreality_ рассказал в своем TikTok-аккаунте про интересные факты о Японии.

Например, знали ли вы, что население Токио, согласно последним данным, — 40 миллионов человек. Это самый населенный город в мире. Еще один факт — японцы — самая долгоживущая нация. В среднем жители страны живут до 84 лет.

Что еще нужно знать о Японии? Смотрите видео, чтобы узнать подробнее.

Странные привычки японцев

Ранее мы показывали ролик с 10 интересными фактами о Турции.

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