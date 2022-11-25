Турция предлагает туристом большой выбор различных вариантов экскурсий и развлечений. Здесь можно посмотреть не только на достопримечательности, но и на другие знаковые и популярные места. Одним из таких стал парк аттракционов, который уже успели окрестить турецким "Диснейлендом".

Он расположен недалеко от Антальи, но ближе всего к нему добираться из другого популярного туристического города — Белека. Парк аттракционов поделен на тематические зоны и предлагает широкий выбор развлечений для людей разных возрастов.

Даже если вы не любите аттракционы, сам парк интересен для посещения, так как внутри расположен променад с фонтанами и гондолами, на которых тоже можно покататься. Видео о том, что находится внутри турецкого "Диснейленда" опубликовала в своем TikTok блогер Анна Клюева (@anya.klyueva).