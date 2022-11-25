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2 часа назад

Как выглядит турецкий "Диснейленд": видео

Мария Каткова

Турция предлагает туристом большой выбор различных вариантов экскурсий и развлечений. Здесь можно посмотреть не только на достопримечательности, но и на другие знаковые и популярные места. Одним из таких стал парк аттракционов, который уже успели окрестить турецким "Диснейлендом".

Он расположен недалеко от Антальи, но ближе всего к нему добираться из другого популярного туристического города — Белека. Парк аттракционов поделен на тематические зоны и предлагает широкий выбор развлечений для людей разных возрастов.

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Даже если вы не любите аттракционы, сам парк интересен для посещения, так как внутри расположен променад с фонтанами и гондолами, на которых тоже можно покататься. Видео о том, что находится внутри турецкого "Диснейленда" опубликовала в своем TikTok блогер Анна Клюева (@anya.klyueva).

Ранее сообщалось, что туроператоры предупредили о росте цен на отдых в Турции.

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