Туроператоры предупредили о росте цен на отдых в Турции

Отдых в Турции станет дороже, об этом россиян предупредили туроператоры. По прогнозам экспертов, стоимость туров может увеличиться на 50 процентов. Об этом пишет издание Pensnews.ru.

В следующем - 2023 году - цены на отдых в Турции будут расти. по предварительной оценке экспертов, рост цены вырастут на 30-50 процентов, в зависимости от категории отеля.

Сильнее стоимость отдыха увеличится в более дорогих отелях, относительно бюджетные гостиницы не рискнут резко повышать цены из-за боязни потерять туристов.

Среди причин грядущего повышения цен специалисты отрасли назвали затраты в гостиничном бизнесе и сильную инфляцию В 2022 году инфляция в стране преодолела отметку в 80 процентов.