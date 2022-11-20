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3 часа назад

Туроператоры предупредили о росте цен на отдых в Турции

Катя Кобышева

Отдых в Турции станет дороже, об этом россиян предупредили туроператоры. По прогнозам экспертов, стоимость туров может увеличиться на 50 процентов. Об этом пишет издание Pensnews.ru.

В следующем - 2023 году - цены на отдых в Турции будут расти. по предварительной оценке экспертов, рост цены вырастут на 30-50 процентов, в зависимости от категории отеля.

Сильнее стоимость отдыха увеличится в более дорогих отелях, относительно бюджетные гостиницы не рискнут резко повышать цены из-за боязни потерять туристов.

Сколько стоит перезимовать в Турции

Среди причин грядущего повышения цен специалисты отрасли назвали затраты в гостиничном бизнесе и сильную инфляцию В 2022 году инфляция в стране преодолела отметку в 80 процентов.

Ранее россияне в четыре раза чаще стали интересоваться новогодними турами по стране.

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