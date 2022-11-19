Три способа, как можно расплачиваться в Турции

Некоторые банки Турции перестали принимать карту "МИР", поэтому многие туристы и местные жители столкнулись с трудностями. "Рамблер" расскажет, как превозмочь проблемы с оплатой.

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Золотая Корона

Позволяет обменять деньги с российской карты на наличные лиры — получить их можно в отделении почты или в специальных пунктах. Комиссия составляет не более 1000 рублей.

Для оформления перевода нужно скачать приложение Korona Pay и следовать инструкции. Укажите:

ФИО отправителя, паспортные данные, номер телефона

страну получения, ФИО получателя, его паспортные данные и номер телефону

Можно отправить перевод и самому себе, но для этого нужно иметь две учетные записи.

Не переводите меньше 1000 лир, их нельзя зачислить на турецкую банковскую карту. Также в турецком банке может быть лимит на зачисления. Если столкнулись с проблемой, напишите в поддержку CoronaPay.

Обменники

Это самый простой способ для получения валюты. Однако при обмене вы можете потерять довольно большую суммы, поэтому важно изучать курсы в разных отделения и найти самое хорошее соотношение в городе.

SWIFT-перевод с российской карты на турецкую

Можно открыть банковскую карту в Турции и отправлять деньги SWIFT-переводом с российской карты. Обычно перевод идет около недели, а комиссию забирают два, а иногда и три участника операции (два банка и посредник). Поэтому до начала операции важно уточнить размер комиссии в чате поддержки.

SWIFT-перевод позволяют совершить: