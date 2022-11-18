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3 часа назад

10 интересных фактов о Турции: видео

Мира Маркина

Турция — привлекательная для путешественников страна, изучать которую можно долго время. Это одно из немногих государств, расположенных в двух частях света: в Европе и в Азии.

Турция занимает 36 место в мире по площади территорий и 19 место по численности населения. Согласно данным за 2022 год, в стране живет 83,3 миллиона человек. Из них более 15 миллионов — в Стамбуле.

Многие ошибочно считают, что именно этот город — столица Турции. Однако на самом деле столицей является Анкара.

Сколько стоит перезимовать в Турции

Смотрите видео блогера @_inreality_, чтобы узнать другие факты о государстве.

Ранее мы показывали ролик с 10 интересными фактами о Кыргызстане.

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