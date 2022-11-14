Кыргызстан — государство в Центральной Азии, граничащее с Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном, столицей которого является Бишкек. Что нужно знать о стране? Рассказал блогер @__inreality в своем TikTok-аккаунте.

Несмотря на недостаточно развитую туристическую инфраструктуру, страна пользуется популярностью у путешественников, особенно россиян. 80 процентов территории Кыргызстана занимают горы, а некоторые местные жители до сих пор живут в юртах.

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