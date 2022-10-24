10 интересных фактов об Узбекистане: видео

Узбекистан ― популярное направление среди россиян сейчас. У большинства страна ассоциируется со вкусным пловом и дешевыми фруктами. И это действительно так. Но, если вы собираетесь в Узбекистан или уже там находитесь, стоит получишься знать об особенностях государства.