10 интересных фактов об Узбекистане: видео

Узбекистан ― популярное направление среди россиян сейчас. У большинства страна ассоциируется со вкусным пловом и дешевыми фруктами. И это действительно так. Но, если вы собираетесь в Узбекистан или уже там находитесь, стоит получишься знать об особенностях государства.
Блогер под ником @_inreality_ в своем TikTok-аккаунте рассказал 10 интересных фактов о стране. Например, Узбекистан граничит сразу с пятью странами и является самым населенным государством в Средней Азии, несмотря на свою небольшую территорию.
Что еще нужно знать об Узбекистане? Смотрите в видео.