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2 часа назад

10 интересных фактов об Узбекистане: видео

Мира Маркина

Узбекистан ― популярное направление среди россиян сейчас. У большинства страна ассоциируется со вкусным пловом и дешевыми фруктами. И это действительно так. Но, если вы собираетесь в Узбекистан или уже там находитесь, стоит получишься знать об особенностях государства.

Блогер под ником @_inreality_ в своем TikTok-аккаунте рассказал 10 интересных фактов о стране. Например, Узбекистан граничит сразу с пятью странами и является самым населенным государством в Средней Азии, несмотря на свою небольшую территорию.

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Что еще нужно знать об Узбекистане? Смотрите в видео.

Ранее мы показывали ролик с 10 интересными фактами о Казахстане.

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