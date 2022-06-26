4 причины провести отпуск в Узбекистане

Узбекистан пока что не самое популярное направление у российских туристов, но от того еще более притягательное. Здесь есть все, что нужно для отличного отдыха: солнце, удивительная природа, уникальные достопримечательности и вкусная еда. А еще в Узбекистане совсем недорого даже в сравнении с популярными курортами России.

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Подробнее о других причинах, по которым эту страну непременно стоит посетить – в материале "Рамблера".

Взглянуть на Хиву с высоты

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Старый город Ичан-Кала в Хиве неспроста первым в Средней Азии включили в список ЮНЕСКО. Оказавшись в Хиве, в первую очередь поднимитесь на минарет Ислам-ходжи. Отсюда открывается самый впечатляющий вид на старый город: на его узкие улочки, плоские крыши и невероятные мечети.

Потеряться на базаре Ташкента

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История огромного базара Чорсу в Ташкенте берет свое начало еще со Средних веков. Чтобы сполна погрузиться в атмосферу настоящего Узбекистана, нужно непременно заглянуть на рынок. Здесь можно затариться пряностями, орехами, узбекской халвой, вкуснейшими сухофруктами и не только.

Изучить комплекс Шахи-Зинда

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Памятник средневековой архитектуры в Самарканде состоит из одиннадцати мавзолеев, которые были построены друг за другом в 14-15 веках. Основным мавзолеем, откуда и начинается некрополь, считается мнимая могила двоюродного брата пророка Мухаммеда - Кусама ибн-Аббаса. Его так и называли "Шахи-Зинда", что в переводе с персидского означает "Живой Царь".

Даже если вы не фанат истории Средневековья, заглянуть в комплекс стоит хотя бы ради эстетического наслаждения.

Отправиться на Чарвакское водохранилище

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