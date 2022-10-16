Что надо знать о Казахстане: видео

Казахстан сейчас - популярное среди россиян направление. Многие местные недовольны обилием граждан из соседнего государства у себя в стране. Однако есть и те, которые говорят, что главное - вести себя уважительно по отношению к местной культуре.

Чаще всего россияне путают названия казахстанских городов. Ошибки допускают даже в телевизионных передачах. Столица Казахстана - это Астана. Недавно город назывался Нур-Султан. Однако в сентябре президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ о возвращении столице названия Астана.

Еще один крупный город - Алматы. Россияне часто ошибаются и называют его Алма-Ата или Алма-Аты. Однако официальное название города - Алматы. Запомните это, если не хотите показаться невеждой.

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