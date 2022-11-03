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1 час назад

Три самых дорогих отеля мира: видео

Мира Маркина

Золотые лифты, просторные номера, шикарная мебель из натуральных материалов, личные повара, фитнес-залы прямо в апартаментах, повышенный уровень обеспечения безопасности, дворецкие и прочая роскошь, доступная самым богатым людям мира по баснословным ценам – согласитесь, на это всегда интересно посмотреть.

Пользовательница социальной сети TikTok @puhango рассказала о трех самых дорогих отелях мира в своем видео, которым поделилась с подписчиками.

5 действенных лайфхаков по проживанию в отелях

Девушка рассказала, где находятся эти гостиницы, об особых привилегиях для постояльцев, о ценах на самые дорогие люксы мира и о том, кто может себе позволить остановиться в таких великолепных отелях.

Ранее "Рамблер" показывал, как выглядит первый класс Emirates.

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