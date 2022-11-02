Авиакомпания Emiraes, которая появилась в Объединенных Арабских Эмиратах, считается одним из лучших перевозчиков в мире. У Emirates есть несколько классов обслуживания: экономический, бизнес и первый класс. Цена последнего может достигать несколько миллионов в одну сторону.

Даже летать в экономическом классе может быть роскошью для многих людей, ведь авиакомпания заботится обо всех своих пассажирах, вне зависимости от уровня дохода. Однако уже в бизнес-классе представление о перелетах кардинально меняется.

Блогер Анна Матросова (@sw_matrosova) показала в своем видео, опубликованном в TikTok, как выглядит бизнес-класс в двухэтажном самолете Airbus A380. Помимо пледа, еды и напитков авиакомпания предлагает другие бонусы для пассажиров. О них смотрите в видео.