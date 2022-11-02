Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+16° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
2 часа назад

Как выглядит первый класс Emirates: видео

Мария Каткова

Авиакомпания Emiraes, которая появилась в Объединенных Арабских Эмиратах, считается одним из лучших перевозчиков в мире. У Emirates есть несколько классов обслуживания: экономический, бизнес и первый класс. Цена последнего может достигать несколько миллионов в одну сторону.

Даже летать в экономическом классе может быть роскошью для многих людей, ведь авиакомпания заботится обо всех своих пассажирах, вне зависимости от уровня дохода. Однако уже в бизнес-классе представление о перелетах кардинально меняется.

Названы вещи, которые туристы крадут из самолетов чаще всего

Блогер Анна Матросова (@sw_matrosova) показала в своем видео, опубликованном в TikTok, как выглядит бизнес-класс в двухэтажном самолете Airbus A380. Помимо пледа, еды и напитков авиакомпания предлагает другие бонусы для пассажиров. О них смотрите в видео.

Ранее сообщалось, что пассажир самолета закурил на борту и поджег туалет.

Лайфхаки,Видео,Emirates,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители