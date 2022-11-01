Пассажир самолета закурил на борту и поджег туалет

Пассажир из Израиля устроил небольшой пожар на рейсе авиакомпании El Al из Тель-Авива в Бангкок .
Пассажир, страдающий никотиновой зависимостью, не смог устоять перед тем, чтобы покурить в туалете самолета. Он пытался выбросить сигарету в мусорное ведро, несмотря на предупреждения экипажа о том, что курить на борту нельзя и тем более бросать окурок в мусор.
Пожар начался, когда горящий окурок поджег туалетную бумагу и салфетки внутри мусорного ведра, что привело к срабатыванию дымовой сигнализации.
По данным авиакомпании, пожар был немедленно потушен огнетушителями.
Поскольку никаких повреждений на борту не было, авиакомпания решила не привлекать к этому делу местную полицию.
Ранее мы писали о том, как пассажир 29 часов летел под непрекращающиеся крики младенца.