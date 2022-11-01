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2 часа назад

Пассажир самолета закурил на борту и поджег туалет

Диана Товсепова

Пассажир из Израиля устроил небольшой пожар на рейсе авиакомпании El Al из Тель-Авива в Бангкок .

Пассажир самолета закурил на борту и поджег туалет
Фото: PxherePxhere

Пассажир, страдающий никотиновой зависимостью, не смог устоять перед тем, чтобы покурить в туалете самолета. Он пытался выбросить сигарету в мусорное ведро, несмотря на предупреждения экипажа о том, что курить на борту нельзя и тем более бросать окурок в мусор.

Пожар начался, когда горящий окурок поджег туалетную бумагу и салфетки внутри мусорного ведра, что привело к срабатыванию дымовой сигнализации.

Змея проникла в самолет и вызвала панику у пассажиров

По данным авиакомпании, пожар был немедленно потушен огнетушителями.

Поскольку никаких повреждений на борту не было, авиакомпания решила не привлекать к этому делу местную полицию.

Ранее мы писали о том, как пассажир 29 часов летел под непрекращающиеся крики младенца.

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