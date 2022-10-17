5 действенных лайфхаков по проживанию в отелях

Для того, чтобы проживание в отеле было максимально комфортным, можно воспользоваться лайфхаками бывалых путешественников. О некоторых из них читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Четыре комнаты" Кадр из фильма "Четыре комнаты"

Просите показать свободные номера. За спрос, как говорится, денег не берут, а обратившись к портье с просьбой продемонстрировать вам пустующие номера в том же ценовом диапазоне, вы можете существенно выиграть. Есть шанс выбрать номер лучше: с большей ванной комнатой, например, или более живописным видом из окна.

Пишите отзывы. Активным путешественникам некоторые отели предоставляют особые условия при размещении в обмен на хорошие отзывы после отдыха.

Проверяйте приборы в номере. Если в комнате не работает фен, кондиционер, телевизор или какие-то другие гаджеты, можно смело требовать замену номера. Иногда отели, которые дорожат своей репутацией, даже предоставляют некоторые бонусы за доставленные неудобства.

Не вешайте на дверь табличку. Если вам требуется уборка в номере, лучше обратиться с просьбой вызвать горничную на ресепшн. Табличка на двери сообщает о том, что вас нет в номере, не только персоналу отеля, но может привлечь потенциальных воров.