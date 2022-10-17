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3 часа назад

5 действенных лайфхаков по проживанию в отелях

Мария Кимакович

Для того, чтобы проживание в отеле было максимально комфортным, можно воспользоваться лайфхаками бывалых путешественников. О некоторых из них читайте в материале «Рамблера».

5 действенных лайфхаков по проживанию в отелях
Фото: Кадр из фильма "Четыре комнаты"Кадр из фильма "Четыре комнаты"

Просите показать свободные номера. За спрос, как говорится, денег не берут, а обратившись к портье с просьбой продемонстрировать вам пустующие номера в том же ценовом диапазоне, вы можете существенно выиграть. Есть шанс выбрать номер лучше: с большей ванной комнатой, например, или более живописным видом из окна.

Пишите отзывы. Активным путешественникам некоторые отели предоставляют особые условия при размещении в обмен на хорошие отзывы после отдыха.

Чем отличается гостиница от отеля

Проверяйте приборы в номере. Если в комнате не работает фен, кондиционер, телевизор или какие-то другие гаджеты, можно смело требовать замену номера. Иногда отели, которые дорожат своей репутацией, даже предоставляют некоторые бонусы за доставленные неудобства.

Не вешайте на дверь табличку. Если вам требуется уборка в номере, лучше обратиться с просьбой вызвать горничную на ресепшн. Табличка на двери сообщает о том, что вас нет в номере, не только персоналу отеля, но может привлечь потенциальных воров.

Не стесняйтесь обращаться к персоналу. Если вы забыли дома, например, зарядку для телефона или ноутбука или бритву, недосчитались полотенец в номере или не обнаружили шампунь или гель для душа, смело идите к администратору. Вам обязательно пойдут навстречу.

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